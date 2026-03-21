Actualité aéronautique
VistaJet, première compagnie internationale à opérer des vols intérieurs en Arabie saoudite
Article publié le 3 septembre 2025 par David Dagouret
VistaJet a annoncé être devenue le premier opérateur étranger autorisé à proposer des vols internes au sein du Royaume d’Arabie saoudite.
VistaJet a annoncé être devenue le premier opérateur étranger autorisé à proposer des vols internes au sein du Royaume d’Arabie saoudite.
Présente sur le marché depuis plus de 15 ans — soit plus longtemps que tout autre opérateur international — VistaJet est profondément engagée à créer de la valeur pour le Royaume. L’Arabie saoudite est aujourd’hui un marché clé en forte croissance : au premier semestre 2025, VistaJet y a enregistré une augmentation de 32 % du nombre de membres de son programme, confirmant la forte demande pour des solutions de vol tant domestiques qu’internationales.
Depuis plus de 20 ans, Vista innove dans le secteur de l’aviation privée, transportant entreprises et particuliers vers plus de 200 pays et territoires grâce à sa flotte emblématique de plus de 270 jets d’affaires aux couleurs argent et rouge. Du Challenger 350 au vaisseau amiral Global 7500, Vista propose le meilleur appareil dans chaque catégorie de cabine, pour chaque type de mission.
Cette annonce fait suite à la conclusion réussie par Vista, au premier trimestre 2025, d’une opération combinant fonds propres et prêt à terme B pour un montant total de 1,3 milliard de dollars. Cette levée de fonds confirme la solidité de la stratégie et de la vision à long terme de Vista. Avec des opérations renforcées, une offre élargie et une présence accrue dans les marchés émergents, Vista poursuit son développement pour répondre à la demande. L’accord conclu avec le Royaume d’Arabie saoudite et la GACA constitue une étape supplémentaire, consolidant la position de Vista sur un marché stratégique.
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