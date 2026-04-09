Volotea inaugure son vol entre Toulouse et Rennes

Article publié le 26 septembre 2025 par David Dagouret

Volotea propose désormais 20 destinations au départ de l’aéroport Toulouse-Blagnac.

Volotea a inauguré son vol entre Toulouse et Rennes le 1er septembre dernier. À raison de deux vols par semaine, la compagnie aérienne propose plus de 11 000 sièges sur cette liaison. Cette nouvelle destination permet à Volotea de continuer à développer son réseau de liaisons domestiques en France et d’enrichir son offre, connectant ainsi Toulouse à 20 destinations réparties dans 6 pays (Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie et Luxembourg).

Présente à Toulouse depuis 2013, avec une base ouverte en 2016, Volotea continue de se développer dans le Sud-Ouest de la France en proposant environ 540 000 sièges au départ de Toulouse en 2025.

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "Nous sommes ravis d’annoncer l’inauguration de cette nouvelle ligne reliant Toulouse à Rennes. Nous remercions l’Aéroport Toulouse-Blagnac, avec qui nous collaborons depuis 12 ans, pour son soutien dans le développement de notre réseau. Nous avons à cœur d’offrir toujours plus d’options de destinations à nos voyageurs toulousains afin d’élargir leurs possibilités d’escapades. Cette nouvelle liaison témoigne également de notre engagement à renforcer la connectivité entre les capitales régionales et vient enrichir l'offre existante au départ de Toulouse."

Bruno Balerdi, Directeur Commercial, Clients et Communication de l’Aéroport Toulouse-Blagnac a déclaré : "L’ouverture de cette liaison vers Rennes illustre l’importance que nous accordons au développement des lignes domestiques, essentielles pour renforcer la connectivité entre les grandes métropoles régionales. Elle offre à nouveau aux voyageurs d’affaires une nouvelle solution rapide et efficace, aux passagers loisirs l’opportunité de découvrir Rennes et la Bretagne : son patrimoine historique, sa gastronomie ainsi que l’accès direct aux côtes bretonnes, à Saint-Malo, au Mont-Saint-Michel ou encore aux paysages du Golfe du Morbihan ; et aux bretons de visiter Toulouse et ses environs."





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