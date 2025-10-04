AFI KLM E&M signe un contrat avec Parata Air pour le support des composants des Airbus A330

Article publié le 4 octobre 2025 par David Dagouret

Détenue par le groupe Winix, Parata Air lancera ses opérations avec une flotte de six Airbus A330.

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a annoncé la signature d'un accord complet de support de composants avec Parata Air, la plus récente compagnie aérienne coréenne et la compagnie aérienne du pays exploitant une flotte Airbus complète.

Détenue par le groupe Winix, Parata Air lancera ses opérations avec une flotte de six Airbus A330. Au fur et à mesure que Parata Air se développera, sa flotte s'agrandira pour inclure quatre A320 supplémentaires, desservant des destinations au Japon, au Vietnam, en Asie du Nord-Est et, à terme, de grandes villes des États-Unis.

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