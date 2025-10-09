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Air Canada déploie sa fonctionnalité de suivi des bagages en Europe
Article publié le 9 octobre 2025 par David Dagouret
Les passagers voyageant depuis Londres, Paris, Dublin et Édimbourg peuvent désormais suivre leurs bagages grâce à cette nouvelle fonctionnalité disponible dans l’application Air Canada. Le service est également accessible aux clients partant de Rome, Milan et Copenhague.
Air Canada étend sa fonctionnalité de suivi des bagages à plusieurs destinations transatlantiques. Les passagers voyageant depuis Londres, Paris, Dublin et Édimbourg peuvent désormais suivre leurs bagages grâce à cette nouvelle fonctionnalité disponible dans l’application Air Canada. Le service est également accessible aux clients partant de Rome, Milan et Copenhague.
Au-delà de l’Europe, Air Canada a également introduit le suivi des bagages dans plusieurs destinations en Asie-Pacifique et en Amérique latine : Tokyo (aéroports de Haneda et de Narita), Pékin, Shanghai, Singapour, Bogotá, Cancún, Buenos Aires, São Paulo, Mexico, Punta Cana et Tulum.
Les bagages enregistrés sont scannés à intervalles réguliers lors de leur passage dans les aéroports équipés de la fonctionnalité de suivi. Grâce à l’application Air Canada, les clients peuvent suivre l’acheminement de leurs effets personnels enregistrés depuis l’enregistrement et le chargement dans l’avion, jusqu’aux correspondances et à l’arrivée.
Parmi les avantages figure la fonction «What’s Next», qui indique aux passagers le carrousel de livraison de leurs bagages, ainsi que le point de transfert ou l’endroit précis où ils pourront récupérer leurs valises à la fin de leur parcours.
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