Actualité aéronautique

Air France inaugure son nouveau salon à l’aéroport de Chicago

Article publié le 29 octobre 2025 par David Dagouret

Situé au terminal 5 de l’aéroport, ce nouveau salon à l’image de marque et aux standards de services d’Air France est opéré en association avec Global Lounge Network.

Air France inaugure son nouveau salon à l’aéroport de Chicago

Air France inaugure son nouveau salon à l’aéroport de Chicago

© Air France

Le 17 octobre 2025, Air France a ouvert les portes de son nouveau salon à l’aéroport international O’Hare de Chicago. Une première pour la compagnie.

Situé au terminal 5 de l’aéroport, ce nouveau salon à l’image de marque et aux standards de services d’Air France est opéré en association avec Global Lounge Network. Il accueille les clients Business et Flying Blue Elite Plus d’Air France, ainsi que les voyageurs éligibles de KLM. Ouvert chaque jour de 5h à 23h30, il s’étend sur près de 470 mètres carrés et propose 105 places assises.

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