Air France reliera Paris-Charles de Gaulle à Las Vegas

Article publié le 31 octobre 2025 par David Dagouret

A compter du 15 avril 2026, la compagnie française assurera trois vols par semaine vers Las Vegas.

Air France a annoncé la première nouveauté de son programme de vol pour la saison été 2026 (avril – octobre 2026).

A compter du 15 avril prochain, la compagnie proposera une liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Las Vegas (Nevada), assurée 3 fois par semaine les lundis, mercredis et samedis. Les vols seront effectués en Airbus A350-900.

Horaire des vols (en heure locale) :

AF56 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h40, arrivée à Las Vegas à 15h35.

AF57 : départ de Las Vegas à 17h50, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 13h05 le lendemain.

Las Vegas sera la 19e destination d’Air France aux Etats-Unis et la 26e en Amérique du Nord, avec Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Détroit, Houston, Los Angeles, Mexico City, Miami, Montréal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Orlando, Ottawa, Phoenix, Québec, Raleigh Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver et Washington DC.

Las Vegas est également desservie toute l’année par KLM, avec jusqu’à 7 vols hebdomadaires depuis Amsterdam-Schiphol.

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