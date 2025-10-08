Actualité aéronautique
Air Tahiti Nui renouvelle sa classe Premium
Article publié le 8 octobre 2025 par David Dagouret
La compagnie polynésienne Air Tahiti Nui renouvelle l’expérience de sa classe Premium, désormais rebaptisée Mānava Premium.
Air Tahiti Nui a présenté sa nouvelle classe Mānava ( bienvenue) Premium, une évolution de son offre Premium destinée à renforcer le confort et la qualité de service à bord.
Cette nouvelle classe est entrée en service le 1er octobre et elle offre désormais :
- Une boisson d’accueil fruitée
- Une offre de repas entièrement repensée
- Une carte de boissons plus large et pétillante
- De nouveaux coussins
- Des casques audio plus confortables et réutilisables
- Une trousse de confort écoresponsable
- Un service de table amélioré
- L’accès à la file rapide de contrôle de sécurité, disponible dans les aéroports de Papeete, Paris-CDG, Auckland, et Seattle.
Le confort à bord bénéficie lui aussi d’une attention particulière : nouveaux coussins plus moelleux, casques audio réutilisables plus confortables et trousse de confort écoresponsable au design revisité. Le service de table évolue également, intégrant de véritables couverts et des supports recyclables, dans une démarche à la fois qualitative et durable.
Les passagers de la Mānava Premium conservent par ailleurs les avantages de cette classe intermédiaire : sièges ZODIAC Aerospace Z535 larges et inclinables (20 cm de dossier, repose-pieds ajustables), franchise de bagages de 2 x 23 kg, enregistrement prioritaire et désormais accès à la file rapide de sécurité dans plusieurs aéroports, dont Papeete, Paris-Charles de Gaulle, Auckland et Seattle.
Avec cette évolution, Air Tahiti Nui confirme sa volonté de proposer une expérience de vol qui conjugue élégance, confort et authenticité polynésienne, tout en répondant aux attentes d’une clientèle internationale exigeante.
Pour rappel, Aeroweb-fr.net a testé la classe premium economy de la compagnie thahitienne en 2019 : Air Tahiti Nui : nous avons testé la classe Moana premium economy (photos - vidéos)
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