Aircalin et Singapore Airlines signent un accord de partage de codes

Article publié le 4 octobre 2025 par David Dagouret

Depuis le 3 octobre dernier, SIA apposera son code sur les vols SB740 et SB741 opérés par Aircalin entre Nouméa et Singapour aller-retour, les mardi, vendredi et dimanche.

Aircalin et Singapore Airlines ont décidé d’étendre leur coopération commerciale en signant un nouvel accord de partage de codes.

Déjà partenaires commerciaux depuis de nombreuses années, dans un contexte de coopération renforcée depuis l’ouverture par Aircalin en juillet 2022 d’une nouvelle ligne entre Singapour et la Nouvelle Calédonie, les deux compagnies vont désormais partager leurs codes sur la route Singapour - Nouméa, offrant ainsi à leurs clients respectifs et aux agences de voyages une expérience de voyage améliorée et une simplification du processus de réservation des billets.

Depuis le 3 octobre dernier, SIA apposera son code sur les vols SB740 et SB741 opérés par Aircalin entre Nouméa et Singapour aller-retour, les mardi, vendredi et dimanche.

Depuis le 1er juillet, les nouveaux vols en partage de codes sont mis en vente via la distribution et les canaux de réservation respectifs des deux compagnies aériennes.

Avec ce nouvel accord de partage de codes, la compagnie Singapore Airlines ajoute Nouméa à son réseau, facilitant ainsi la vente et l’émission des titres de transport vers la Nouvelle Calédonie depuis Paris, la province et toute l’Europe.

Sur la ligne Paris - Singapour, Singapore Airlines opère des Boeing B777-300 ER quadri-classes (Vols SQ335/336) et des Airbus A350-900 tri-classes (vols SQ337/338).

Sur la ligne Nouméa - Singapour, Aircalin exploite des Airbus A330neo tri-classes (vols SB 740/741).

M. Georges Selefen, directeur général d’Aircalin, a déclaré : "Ce partage de code marque une étape supplémentaire de notre coopération avec une compagnie majeure en Asie. Il va permettre de renforcer la présence de la destination sur les marchés desservis par l’ensemble du réseau de Singapore Airlines, d’offrir davantage de choix pour la clientèle calédonienne et d’assoir la présence d’Aircalin sur le hub de Singapour. C’est aussi une opportunité d’améliorer la visibilité de la Nouvelle-Calédonie et de soutenir son rayonnement international."

M. Joey Seow, vice-président régional pour l'Europe de Singapore Airlines, a déclaré : "Nous sommes ravis de ce nouveau développement dans notre relation commerciale avec Aircalin qui reflète un fort esprit de collaboration entre nos deux compagnies. Nos équipes respectives travaillent déjà étroitement au sol à Paris depuis de nombreuses années et cet accord de partage de codes est la nouvelle étape logique de notre partenariat. Singapore Airlines est ravie de pouvoir contribuer à l'amélioration de la desserte de la Nouvelle-Calédonie à un moment clé du redressement de la destination. Avec cette nouvelle ligne en partage de codes, nous espérons également que de nouveaux touristes pourront découvrir plus facilement la richesse et la beauté de la Nouvelle-Calédonie."

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