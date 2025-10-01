AirExplore ajoute un B737-800 supplémentaire à sa flotte

Article publié le 26 octobre 2025 par David Dagouret

Le nouveau Boeing 737-800 d'AirExplore est immatriculé OM-PEX et est configuré en classe unique avec 189 sièges.

AirExplore, fournisseur de services complets ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) et plus grande compagnie aérienne de Slovaquie, a annoncé avoir ajouté un avion Boeing 737-800 à sa flotte.

La société, qui fait partie du groupe Avia Solutions, exploite désormais une flotte de 9 avions de passagers Boeing 737-800 et 2 Boeing 737-800 cargo.

Le nouveau Boeing 737-800 d'AirExplore est immatriculé OM-PEX et est configuré en classe unique avec 189 sièges. L'avion, loué à Aviation Capital Group (ACG), a désormais rejoint la flotte de la compagnie aérienne.

Vous pouvez voir les photographies de la compagnie AirExplore sur notre site Pictaero.com : https://www.pictaero.com/fr/search/search?p1=1&p2=6076

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