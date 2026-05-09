Binter signe un contrat de maintenance stratégique avec ATR

Article publié le 29 octobre 2025 par David Dagouret

Ce contrat global de maintenance (GMA) fournira un soutien sur-mesure à 26 ATR 72-600, exploités par CANAIR et NAYSA.

ATR et ATAVIS, l’entité de Binter chargée des achats techniques et de la gestion de sa chaîne d’approvisionnement, ont signé un contrat global de maintenance (GMA) pour fournir un soutien sur-mesure à 26 ATR 72-600, exploités par CANAIR et NAYSA.

Cet accord de cinq ans avec Binter couvre un service complet de réparation à l’heure de vol (PBH), incluant 180 références de pièces détachées.

En rejoignant la communauté GMA d’ATR, Binter bénéficiera de coûts de maintenance prévisibles, alignés sur le taux d’utilisation de ses avions, ce qui contribuera à optimiser sa trésorerie et à réduire ses risques opérationnels. La compagnie aura accès à l’expertise technique étendue d’ATR et à son réseau de fournisseurs, garantissant des pratiques de pointe, une fiabilité accrue et une meilleure efficacité de ses opérations dans l’archipel des Canaries.

Javier Bretón, Directeur Technique de Binter, a déclaré : "Chez Binter, notre priorité est d’offrir à nos passagers une expérience fiable et de qualité. Le maintien de notre flotte aux plus hauts standards est essentiel à cette mission. Ce partenariat avec ATR est une étape stratégique qui nous permet de renforcer notre engagement envers l’excellence opérationnelle, tout en bénéficiant de l’expertise technique approfondie du constructeur et de ses solutions de support éprouvées."

Stefano Marazzani, Directeur du Support Client et des Services chez ATR, a déclaré : "Cet accord reflète l’engagement fort de Binter à offrir à ses passagers fiabilité et excellence opérationnelle. Les standards techniques et opérationnels élevés de Binter nous pousseront à nous améliorer continuellement et à devenir un partenaire encore plus solide pour tous les opérateurs ATR. Nous sommes heureux et fiers de les accueillir dans notre communauté GMA, qui incarne la volonté constante d’ATR de proposer des solutions de support flexibles, permettant à nos clients de relever leurs défis opérationnels quotidiens."





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