Braathens réorganise ses activités et met fin à l’exploitation de ses Airbus

Article publié le 2 octobre 2025 par David Dagouret

Le groupe aérien suédois Braathens a annoncé une restructuration de ses activités, marquée par l’arrêt immédiat de ses opérations avec Airbus et le recentrage sur sa flotte de turbopropulseurs ATR 72-600.

Le groupe aérien suédois Braathens a officialisé sa décision de mettre fin à l’exploitation de ses Airbus, invoquant un manque de liquidités. La compagnie a choisi de concentrer ses ressources sur le développement de ses opérations avec les ATR 72-600, un appareil jugé plus adapté à son modèle régional et ACMI.

Dans ce contexte, le conseil d’administration de Braathens International Airways AB a déposé le bilan auprès du tribunal de grande instance de Solna pour deux de ses entités liées aux activités Airbus : Braathens International Airways AB et Braathens Crew AB. Cette décision entraîne l’arrêt immédiat des vols opérés avec Airbus et impacte environ 200 salariés.

Le groupe précise toutefois que ses autres filiales – Braathens Regional Airlines AB, Braathens Regional Airways AB, Braathens People AB et Braathens Support AB – ne sont pas concernées par cette procédure. Leurs activités se poursuivent normalement, permettant le maintien des vols ACMI opérés en ATR 72-600 pour le compte de compagnies partenaires.

Sur le même sujet