Actualité aéronautique

Condor relie Francfort à La Réunion

Article publié le 15 octobre 2025 par David Dagouret

Cette liaison est opérée par la compagnie allemande via Maurice.

Airbus A330neo Condor

Airbus A330neo Condor

© Airbus

Condor, compagnie allemande, relie désormais l'Allemagne à La Réunion. Depuis le 26 septembre dernier, Condor opère la liaison entre Francfort et la Réunion via l'Ile Maurice. Cette ligne est effectuée jusqu'à trois vols par semaine, en partenariat avec Air Austral. 

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