Corsair de nouveau transporteur officiel de l’élection Miss France 2026

Article publié le 30 octobre 2025 par David Dagouret

Dans quelques semaines, les 30 Miss régionales s’envoleront à bord d’un Airbus A330neo Corsair à destination de la Martinique, pour un séjour de préparation.

La compagnie aérienne Corsair a annoncé le renouvellement de son partenariat avec la Société Miss France, en tant que transporteur officiel du voyage de préparation de l’élection Miss France 2026.

Dans quelques semaines, les 30 Miss régionales s’envoleront à bord d’un Airbus A330neo Corsair à destination de la Martinique, pour un séjour de préparation. Miss France 2025, Angélique Angarni Filopon, originaire de la Martinique et ancienne hôtesse de l’air Corsair, participera, elle aussi, à cette aventure.

Pour rappel, Aeroweb-fr.net a testé la compagnie française lors d'une liaison vers la Guadeloupe en mai dernier, voir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2025/06/a-la-decouverte-de-lairbus-a330neo-corsair

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