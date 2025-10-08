De Havilland Canada intègre l'internet en vol Starlink à sa flotte de Dash 8

Article publié le 8 octobre 2025 par David Dagouret

La connectivité Wi-Fi par satellite est désormais disponible pour les opérateurs Dash 8-400.

De Havilland Aircraft of Canada Limited a annoncé l'ajout du système Internet en vol Starlink à son Dash 8-400. Starlink sera disponible en option d'usine dans le cadre du programme de remise à neuf OEM de De Havilland Canada ou en solution de modernisation pour les appareils Dash 8-400 en service.

Sur le même sujet