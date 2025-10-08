Delta Air Lines ajoute deux nouvelles destinations méditerranéennes

Article publié le 8 octobre 2025 par David Dagouret

La compagnie américaine proposera dès l'été 2026, des nouveaux vols sans escale vers la Sardaigne et Malte au départ de New York JFK.

Delta Air Lines a annoncé l'ajout deux nouvelles destinations méditerranéennes, une l'une choisie par ses clients, l'autre par son personnel après un vote "route race".

La Route Race a invité les membres SkyMiles et les employés de Delta à façonner le réseau de la compagnie aérienne d'une manière inédite. La Sardaigne, Malte et Ibiza se sont alignées sur la ligne de départ, et après cinq jours de votes animés, près de 150 000 personnes ont fait entendre leur voix. Les résultats ont été serrés : les membres SkyMiles ont donné l'avantage à la Sardaigne, tandis que les employés de Delta ont couronné Malte comme leur destination préférée.

Au départ de New York-JFK, ces deux nouvelles destinations méditerranéennes seront opérées en Boeing 767-300ER, avec un service vers la Sardaigne à partir du 20 mai 2026, quatre fois par semaine, et un service vers Malte à partir du 7 juin 2026, trois fois par semaine.

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