Delta Air Lines collabore avec le Chef José Andrés

Article publié le 31 octobre 2025 par David Dagouret

Le déploiement de cette nouvelle carte débutera dès le 4 novembre et concernera dans un premier temps les cabines haut de gamme.

Delta Air Lines confirme son ambition de transformer l'expérience gastronomique à bord en annonçant un nouveau partenariat culinaire. La compagnie aérienne a donc annoncé s'associée au chef José Andrés, figure emblématique de la cuisine espagnole et mondiale, pour créer une nouvelle offre de menus inspirés par les saveurs ibériques.

L'objectif affiché est d'apporter une valeur ajoutée significative pour ses passagers.

Le déploiement de cette nouvelle carte débutera dès le 4 novembre et concernera dans un premier temps les cabines haut de gamme. Les passagers des classes Delta One (classe affaires internationale) et Delta First (première classe domestique) seront les premiers à découvrir ces créations. La compagnie a précisé que le partenariat s'étendra progressivement à d'autres catégories de service au cours de l'année 2026.

Le menu élaboré pour Delta se compose d'une réinterprétation soignée de classiques espagnols, alliant tradition et finesse :

Au petit-déjeuner : La traditionnelle Tortilla espagnole sera revisitée et accompagnée d'un Pisto Manchego, un ragoût de légumes.

Dans les plats principaux les passagers pourront découvrir une côte de bœuf braisée nappée d'une sauce BBQ Mojo Rojo fumée et servie avec une onctueuse polenta. Une option végétarienne sera également disponible, avec des Poivrons Piquillo farcis à base de fromage de chèvre et de champignons, le tout agrémenté d'une sauce béchamel aux piquillos.

Option volaille : Un Poulet à l’espagnole est prévu, avec des cuisses de volaille dans une sauce au xérès et fruits secs, accompagnées d'une purée de céleri-rave et pommes de terre, ainsi que de carottes rôties.

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