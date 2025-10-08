Actualité aéronautique

easyJet renforce son programme de vol au départ de Bordeaux pour les fêtes de fin d’année

Article publié le 8 octobre 2025 par David Dagouret

Cet hiver, easyJet proposera 43 destinations depuis sa base bordelaise.

Airbus A320 easyJet

Airbus A320 easyJet

© Timéo DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

easyJet a annoncé renforcer son programme de vol au départ de Bordeaux pour les fêtes de fin d’année. Parmi les 43 lignes proposées cet hiver depuis Bordeaux-Mérignac, easyJet annonce renforcer la desserte de six lignes existantes qui sont les suivantes : 

  • Vienne – nouveauté hiver : la ligne débute le 27 novembre et sa desserte est prolongée jusqu’au 4 janvier 2026.
  • Milan Malpensa : vol supplémentaire le lundi.
  • Rome Fiumicino : passe à un vol quotidien grâce à l’ajout d’un vol le mercredi.
  • Nice : vol supplémentaire le samedi.
  • Marseille : vol supplémentaire le vendredi.
  • Lille : vol supplémentaire le mardi. 

easyjet

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