easyJet renforce son programme de vol au départ de Bordeaux pour les fêtes de fin d’année

Article publié le 8 octobre 2025 par David Dagouret

Cet hiver, easyJet proposera 43 destinations depuis sa base bordelaise.

easyJet a annoncé renforcer son programme de vol au départ de Bordeaux pour les fêtes de fin d’année. Parmi les 43 lignes proposées cet hiver depuis Bordeaux-Mérignac, easyJet annonce renforcer la desserte de six lignes existantes qui sont les suivantes :

Vienne – nouveauté hiver : la ligne débute le 27 novembre et sa desserte est prolongée jusqu’au 4 janvier 2026.

Milan Malpensa : vol supplémentaire le lundi.

Rome Fiumicino : passe à un vol quotidien grâce à l’ajout d’un vol le mercredi.

Nice : vol supplémentaire le samedi.

Marseille : vol supplémentaire le vendredi.

Lille : vol supplémentaire le mardi.

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