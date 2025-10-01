Actualité aéronautique
Embraer, Finnair et Norra célèbrent 20 ans de service des E-Jets
Article publié le 22 octobre 2025 par David Dagouret
Le 1er octobre 2005, Finnair avait inauguré son premier vol commercial en Embraer E170 entre Helsinki et Oslo.
Embraer, Finnair et Nordic Regional Airlines (Norra) ont célébré les 20 ans de service des appareils E-Jets. Le 1er octobre 2005, Finnair avait inauguré son premier vol commercial en Embraer E170 entre Helsinki et Oslo. Depuis 2012, Norra opère ces appareils pour le compte de Finnair.
Pour commémorer cet anniversaire, une cérémonie s’est tenue à l’aéroport d’Helsinki en présence des dirigeants d’Embraer, de Finnair et de Norra. L’événement s’est conclu par le vol AY915, qui a reproduit le trajet historique vers Oslo. L’appareil a décollé à 16h10, heure locale, sous l’indicatif d’appel spécial FIN20Y.
Sur le même sujet
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel
- 06/05 Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque
- 05/05Gagnez vos places pour France Air Expo 2026 avec Aeroweb & Pictaero
- 05/05 AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget
- 05/05 easyJet inaugure la ligne Paris-Reykjavik
- 05/05 Corsair inaugure son nouveau salon Business à La Réunion
- 05/05 L’Aéroport Nice Côte d’Azur inaugure l’extension de son Terminal 2
- 05/05 Résultats financiers provisoires de Korean Air au premier trimestre
- 04/05 TAP Air Portugal enregistre des bénéfices pour la quatrième année consécutive
- 04/05 Icelandair a transporté 342 000 passagers en mars 2026
- 04/05 Corsair dévoile son programme pour l’été 2026
- 04/05 Malaysia Airlines étend son réseau en Asie
- 03/05 Airbus : résultats du mois de mars
- 02/05Fin des activités de Spirit Airlines
- 01/05 Rafale Solo Display 2026 : une nouvelle livrée pour l'ambassadeur de l'armée de l'Air et de l'Espace
- 01/05 France Air Expo 2026 à Lyon-Bron : le rendez-vous incontournable de l’aviation générale
- 27/04Clap de fin pour la compagnie Air Antilles
- 27/04 SUM Air commande jusqu’à huit ATR 72-600
- 27/04 beOnd lance une nouvelle liaison entre Paris et Malé dès décembre 2026
- 27/04 Air Canada reçoit son premier Airbus A321 XLR