Embraer, Finnair et Norra célèbrent 20 ans de service des E-Jets

Article publié le 22 octobre 2025 par David Dagouret

Le 1er octobre 2005, Finnair avait inauguré son premier vol commercial en Embraer E170 entre Helsinki et Oslo.

Embraer, Finnair et Nordic Regional Airlines (Norra) ont célébré les 20 ans de service des appareils E-Jets. Le 1er octobre 2005, Finnair avait inauguré son premier vol commercial en Embraer E170 entre Helsinki et Oslo. Depuis 2012, Norra opère ces appareils pour le compte de Finnair.

Pour commémorer cet anniversaire, une cérémonie s’est tenue à l’aéroport d’Helsinki en présence des dirigeants d’Embraer, de Finnair et de Norra. L’événement s’est conclu par le vol AY915, qui a reproduit le trajet historique vers Oslo. L’appareil a décollé à 16h10, heure locale, sous l’indicatif d’appel spécial FIN20Y.

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