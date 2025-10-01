Actualité aéronautique
Emirates recrute des équipages en France
Article publié le 31 octobre 2025 par David Dagouret
La compagnie aérienne cherche à cherche à recruter 5 000 membres d'équipage de cabine pour l'exercice en cours.
Emirates est à la recherche de candidats pour rejoindre ses équipages. Des journées portes ouvertes auront de nouveau lieu dans quatre villes françaises en novembre.
- À Lyon : le 4 novembre au Sofitel Lyon Bellecour, 20 Quai du Docteur Gailleton - 69002 Lyon, France.
- À Paris : le 6 novembre au Mercure Paris Porte de Versailles Expo, 36-38 rue du Moulin - 92170 Vanves, France.
- À Paris : le 18 novembre au M SOCIAL HOTEL PARIS, 12 Boulevard Haussmann - 75009 Paris, France.
- À Marseille : le 20 novembre au Radisson Blu Hôtel, Marseille Vieux Port, 38-40 Quai de Rive Neuve - 13007 Marseille, France.
- À Toulouse : le 22 novembre au Plaza Hôtel Toulouse Capitole, 7 place du Capitole - 31000 Toulouse, France.
Les candidats souhaitant embarquer avec Emirates peuvent déposer leur candidature en ligne, accompagnée d'un CV en anglais et d'une photographie récente. Pour faciliter le processus des journées portes ouvertes, il est conseillé aux candidats de se préinscrire en ligne. Ceux qui ne se sont pas inscrits en ligne peuvent se présenter sans rendez-vous lors de la journée portes ouvertes aux lieux précités. Des informations complémentaires sur le processus de recrutement sont disponibles sur le site d’Emirates. La session de recrutement durera toute une journée, les candidats présélectionnés seront informés le jour même des horaires, évaluations et entretiens supplémentaires.
L'année dernière, Emirates a recruté plus de 8 000 membres d'équipage de cabine et a organisé des événements de recrutement dans 353 villes du monde entier.
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