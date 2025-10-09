FlexJet présente son premier Gulfstream G700

Article publié le 9 octobre 2025 par David Dagouret

Le programme débute avec trois G700, qui intégreront la flotte d’ici la fin de l’année.

FlexJet annonce l’entrée en flotte officielle du Gulfstream G700. À ce jour, seuls quelques dizaines d’exemplaires circulent dans le monde, et Flexjet lancera officiellement le programme avec trois appareils, chacun valorisé à 96 millions de dollars.

D’ici la fin 2025, la flotte mondiale de Flexjet comptera plus de 340 avions privés dont plus de 60 appareils long-courriers : Gulfstream G450, G650 et désormais le G700.

Tous bénéficient de design intérieurs exclusifs de la LXi Cabin Collection ainsi que de la connectivité Starlink Wi-Fi.

Le G700 affiche une autonomie de 7 750 milles nautiques (14 350 km) et une vitesse de croisière de 567 nœuds. Sa cabine, de 1m90 de hauteur sous plafond, est dotée de 20 hublots panoramiques et accueille jusqu’à 15 passagers.

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