Actualité aéronautique
FlexJet présente son premier Gulfstream G700
Article publié le 9 octobre 2025 par David Dagouret
Le programme débute avec trois G700, qui intégreront la flotte d’ici la fin de l’année.
FlexJet annonce l’entrée en flotte officielle du Gulfstream G700. À ce jour, seuls quelques dizaines d’exemplaires circulent dans le monde, et Flexjet lancera officiellement le programme avec trois appareils, chacun valorisé à 96 millions de dollars.
D’ici la fin 2025, la flotte mondiale de Flexjet comptera plus de 340 avions privés dont plus de 60 appareils long-courriers : Gulfstream G450, G650 et désormais le G700.
Tous bénéficient de design intérieurs exclusifs de la LXi Cabin Collection ainsi que de la connectivité Starlink Wi-Fi.
Le G700 affiche une autonomie de 7 750 milles nautiques (14 350 km) et une vitesse de croisière de 567 nœuds. Sa cabine, de 1m90 de hauteur sous plafond, est dotée de 20 hublots panoramiques et accueille jusqu’à 15 passagers.
Sur le même sujet
- 23/04 AERO Friedrichshafen 2026 : Turkish Airlines Flight Academy commande 10 Cessna Skyhawk supplémentaires
- 23/04 AERO Friedrichshafen 2026 : Première commande ferme pour l'INTEGRAL S d'AURA AERO
- 23/04 Airbus achève la fabrication de la première porte de soute du pont principal de l'A350F en Espagne
- 22/04 AERO Friedrichshafen 2026 : Tecnam a annoncé le lancement officiel de la mise à niveau P2010 MkIII
- 22/04 AERO Friedrichshafen 2026 : AURA AERO dévoile la nouvelle cabine d’ERA
- 22/04 Salon AERO Friedrichshafen 2026 a ouvert ses portes
- 22/04 Continental Aerospace Technologies™ présente son programme FastTrack Engine
- 21/04Crise à la FFPLUM : démission du président et réorganisation en cours
- 20/04 Air Canada fête 75 ans de présence en France
- 20/04 Déploiement de quatre RAFALE pour la surveillance et la défense de l’espace aérien des pays baltes
- 20/04 Premier anniversaire de la ligne Paris-Kuala Lumpur
- 20/04 Le premier Gripen E "Made in Brazil" sort des usines Embraer
- 17/04 Air France : 25 ans de liaison Train-Avion Bruxelles-Paris CDG
- 17/04 easyJet : Nouveaux sièges plus légers et plus d'espace pour les jambes
- 17/04 Delta Air Lines : Le vol "Normandy Legacy" ramène 25 vétérans pour le D-Day
- 13/04 H55 livre ses batteries pour le Bristell B23 Energic
- 13/04 Cathay Pacific célèbre 40 ans de vols entre Paris CDG et Hong Kong
- 11/04 Finnair choisit l'Embraer E195-E2
- 11/04 British Airways : Premier vol avec Wi-Fi Starlink gratuit et illimité
- 11/04 easyJet inaugure une nouvelle liaison entre Paris-CDG et Londres-Stansted