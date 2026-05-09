IndiGo passe une commande ferme de 30 Airbus A350-900 supplémentaires

Article publié le 27 octobre 2025 par David Dagouret

Cela porte le total des commandes d'A350 de la compagnie à 60 appareils.

Indigo a finalisé un engagement portant sur 30 Airbus A350, transformant ainsi un protocole d'accord signé en juin en commande ferme. Cela porte le total des commandes d'A350 de la compagnie à 60 appareils.

La première commande de la compagnie indienne pour des Airbus A350, avait été annoncé en mai 2024.

Les Airbus A350-900 aux couleurs d'Indigo permettront d'étendre le réseau de la compagnie à des destinations long-courriers.

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