JetBlue présente une livrée des New York Jets

Article publié le 4 octobre 2025 par David Dagouret

JetBlue et l'équipe de football des New York Jets ont dévoilé une nouvelle livrée aux couleurs des Jets à l'aéroport international John F. Kennedy (JFK).

JetBlue et l'équipe de football des New York Jets ont dévoilé une nouvelle livrée aux couleurs des Jets à l'aéroport international John F. Kennedy (JFK). L'appareil est un Airbus A320, immatriculé N746JB ; il a été mis à l'honneur lors d'une cérémonie organisée au terminal 5 de JetBlue à l'aéroport de New York JFK.

Partenaire de longue date des New York Jets, JetBlue est devenue la compagnie aérienne officielle de l'équipe en 2009 et a réaffirmé cet engagement avec une livrée dédiée à l'équipe un an plus tard.

JetGreen a fait ses débuts en 2010, devenant le premier avion à thème sportif à rejoindre la flotte de JetBlue, avant le lancement d'un avion modernisé aux couleurs des Jets en 2017. Depuis, le partenariat s'est élargi pour inclure des actions marketing conjointes, des activations dans les stades et des promotions exclusives depuis plus de 15 ans.

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