Korean Air annonce un plan d'intégration des miles avec Asiana Airlines

Article publié le 21 octobre 2025 par David Dagouret

Korean Air détaille les modalités d’intégration des statuts Elite et des miles d’Asiana Airlines, marquant une nouvelle étape dans la fusion des deux transporteurs sud-coréens et l’unification de leurs programmes de fidélité.

Korean Air a dévoilé son plan d'intégration des miles avec Asiana Airlines, conçu pour maximiser les avantages pour les passagers et assurer une transition en douceur pour les membres des deux programmes de fidélité.

Le plan prévoit :

Le maintien des miles Asiana Airlines séparément pendant 10 ans après l'intégration

La possibilité de les convertir en miles SKYPASS de Korean Air à tout moment

L'intégration des niveaux Elite

L'élargissement des options d'utilisation des miles

Korean Air a soumis ce plan à la Commission Coréenne du Commerce Équitable (KFTC) le 12 juin et a soumis une version révisée le 25 septembre à la suite de la demande de modifications de la KFTC. La KFTC va maintenant mener une consultation publique de deux semaines avant de donner son accord définitif.

Gestion séparée pendant 10 ans

Les miles Asiana Club seront conservés sous leur ancienne appellation « Asiana Mileage » pendant 10 ans après l'intégration. À l'issue de cette période, tous les soldes restants seront automatiquement convertis en miles SKYPASS.

Options d'utilisation

Les clients détenant d'anciens miles Asiana peuvent continuer à les échanger contre des billets prime en Classe Économique et Prestige Korean Air ou des surclassements en utilisant les niveaux d'échange actuels d'Asiana Airlines. Les autres options comprennent :

Paiement en espèces et en miles (jusqu'à 30 % du prix du billet lors d'une réservation en ligne)

Achats avec des miles (articles de marque, marchandises générales, bons d'achat hors taxes)

Les billets prime en première classe ou les surclassements, qui ne sont pas inclus dans le programme Asiana Airlines, ne seront pas disponibles.

Nouvelle accumulation

Suite à cette intégration, tous les miles de vol et partenaires nouvellement acquis seront crédités exclusivement sous forme de miles SKYPASS.

Intégration des niveaux Elite

Les membres Elite d'Asiana Airlines (Platinum, Diamond Plus, Diamond, Gold) seront rattachés aux niveaux Elite équivalents de Korean Air, leur statut actuel étant maintenu.

Korean Air étendra son programme Elite de trois niveaux (Million Miler, Morning Calm Premium et Morning Calm) à quatre avec l'introduction du niveau Morning Calm Select, qui offrira les avantages SkyTeam Elite Plus.

Les membres Morning Calm seront répartis entre les niveaux Morning Calm Select et Morning Calm en fonction de leurs qualifications.

Lorsque les membres convertissent leurs miles, ou lorsque la période de 10 ans prend fin, leur statut Elite sera réévalué sur la base de leurs miles qualifiants Korean Air et de leurs miles parcourus avec Asiana Airlines combinés.

Taux de conversion

Pendant une période de 10 ans suivant l'intégration, les membres peuvent convertir leurs miles Asiana Airlines en miles SKYPASS à tout moment via un menu dédié sur le site Web de Korean Air. Une demande de conversion doit porter sur la totalité du solde de miles restant du membre. Les taux de conversion sont les suivants :

Miles accumulés en vol : 1:1

Miles accumulés auprès de partenaires : 1:0,82

En consultation avec la KFTC, Korean Air a établi deux taux de conversion. Le taux de 1:1 pour les miles en vol reflète les normes d'accumulation similaires des deux compagnies aériennes. Le taux de 1:0,82 pour les miles partenaires est basé sur une analyse des coûts d'acquisition respectifs.

Accès élargi au réseau

Cette intégration offre aux anciens détenteurs de miles Asiana un accès immédiat à un réseau considérablement élargi. Les membres peuvent désormais échanger leurs miles sur 59 liaisons exploitées exclusivement par Korean Air, notamment vers Washington D.C., Las Vegas, Atlanta, Lisbonne, Amsterdam et Auckland, en plus du réseau existant d'Asiana Airlines.

Korean Air reste déterminée à élargir les possibilités d'échange de miles et à améliorer les avantages offerts aux membres sur l'ensemble du réseau mondial nouvellement intégré.

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