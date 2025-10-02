Korean Air enrichit son application mobile avec un guide en temps réel de l’aéroport d’Incheon

Article publié le 2 octobre 2025 par David Dagouret

La compagnie sud-coréenne Korean Air déploie une nouvelle fonctionnalité sur son application mobile, destinée à accompagner les passagers tout au long de leur parcours à l’aéroport d’Incheon.

Korean Air a annoncé l’intégration d’un nouveau service baptisé « Incheon Airport Guide » à son application mobile. Conçu pour faciliter le passage des voyageurs dans l’un des plus grands hubs aériens d’Asie, ce dispositif permet d’accéder en temps réel aux informations clés liées aux opérations de l’aéroport international d’Incheon.

Basé sur l’Open API publique de l’Incheon International Airport Corporation, le service est disponible en 13 langues, dont le français, afin de s’adresser à un large public international. Les passagers de Korean Air bénéficient d’une synchronisation automatique avec leurs réservations, tandis que ceux voyageant sur d’autres compagnies peuvent renseigner manuellement leurs informations de vol pour accéder aux mêmes services.

La fonctionnalité propose plusieurs outils pratiques :

un suivi en direct de l’affluence aux comptoirs d’enregistrement, aux contrôles de sécurité et d’immigration,

une estimation du temps de trajet entre l’arrivée à l’aéroport et la porte d’embarquement, avec un détail étape par étape,

la localisation des salons Korean Air, accompagnée d’informations sur leur taux d’occupation,

la consultation en temps réel de la disponibilité des parkings, aussi bien pour le court que pour le long séjour.

Avec cette nouveauté, Korean Air entend améliorer l’expérience de ses passagers à Incheon en leur offrant une meilleure anticipation des temps d’attente et une gestion plus fluide de leur parcours aéroportuaire.

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