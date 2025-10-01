Actualité aéronautique
Korean Air étend l’utilisation de carburant d’aviation durable (SAF) sur ses lignes vers le Japon
Article publié le 12 octobre 2025 par David Dagouret
Le programme couvrira environ 90 vols sur la ligne Kobe et 26 vols sur la ligne Osaka.
Korean Air a étendu son utilisation de carburant aviation durable (SAF) produit localement, en introduisant un mélange SAF sur ses vols à destination de Kobe et d'Osaka.
La compagnie aérienne a d'abord testé le SAF produit localement sur sa ligne Incheon-Haneda d'août 2024 à août 2025 vérifiant la sécurité des vols et les performances du carburant.
Korean Air utilisera un mélange contenant 1 % de SAF sur les vols reliant Incheon à Kobe (KE731) et Gimpo à Osaka (KE2117) du 19 septembre 2025 au 31 décembre 2026. Le programme couvrira environ 90 vols sur la ligne Kobe et 26 vols sur la ligne Osaka.
Le SAF de la compagnie aérienne provient des fournisseurs nationaux HD Hyundai Oilbank et GS Caltex. Produit à partir d'huiles de cuisson usagées (UCO), ce carburant est certifié par le programme de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
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