Actualité aéronautique
Le Bombardier Global 7500 signe un nouveau record de vitesse
Article publié le 22 octobre 2025 par David Dagouret
L'appareil a atteint une vitesse moyenne supérieure à 1 000 km/h au cours de 20 missions d’établissement de records.
Bombardier a annoncé que son Global 7500 a une nouvelle fois repoussé les limites du transport d’affaires, atteignant une vitesse moyenne supérieure à 1 000 km/h au cours de 20 missions d’établissement de records.
Cet exploit vient s’ajouter à une série de records déjà établis par le biréacteur canadien. Le Global 7500 détient notamment le record du plus long vol sans escale de l’histoire de l’aviation d’affaires, avec un trajet de 8 225 milles marins (15 232,7 km) reliant Sydney à Detroit, ainsi qu’une liaison directe entre Londres-City et Los Angeles, une première pour ce type d’appareil.
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