Le Cessna 182 skylane fête ses 70 ans

Article publié le 12 octobre 2025 par David Dagouret

Le Cessna 182 Skylane a été livré à près de 23 000 exemplaires

Textron Aviation a célébré le 70e anniversaire du Cessna 182 Skylane. Ayant décollé pour la première fois en septembre 1955, le Cessna 182, a été rebaptisé, plus tard, Skylane. Le Cessna 182 Skylane a été livré à près de 23 000 exemplaires.

Le Cessna 182 Skylane est propulsé par un moteur Lycoming de 230 chevaux et équipé d'une hélice tripale McCauley à régime constant. Il possède une autonomie maximale de 915 milles nautiques et une charge utile de 600 kg.

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