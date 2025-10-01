Actualité aéronautique
Le Cessna Citation Latitude désormais compatible avec la connectivité Starlink
Article publié le 12 octobre 2025 par David Dagouret
Cette certification, obtenue par AeroMech, concerne l’installation du système Starlink Aviation, développé par SpaceX.
Textron Aviation a annoncé la disponibilité d’une nouvelle solution de connectivité Internet haut débit pour le Cessna Citation Latitude, à la suite de la certification délivrée par la Federal Aviation Administration (FAA). Cette certification, obtenue par AeroMech, concerne l’installation du système Starlink Aviation, développé par SpaceX.
Le certificat de type supplémentaire (STC) délivré à AeroMech autorise désormais l’intégration de cette solution sur le Citation Latitude. Le kit d’installation comprend une antenne, un bloc d’alimentation, des points d’accès Wi-Fi et l’ensemble du câblage nécessaire, ne demandant qu’une alimentation électrique de l’avion.
Les clients peuvent planifier la mise à niveau de leur appareil dans les centres de service Textron Aviation situés en Amérique du Nord ainsi que dans plusieurs autres pays. Cette nouvelle option renforce encore la connectivité à bord des jets d’affaires de la marque, répondant à une demande croissante de communication en vol sans interruption.
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