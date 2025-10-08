Le Portugal signe un avenant au contrat existant pour l'acquisition du sixième avion KC-390 Millennium

Article publié le 8 octobre 2025 par David Dagouret

Ce contrat comprend dix nouvelles options d'achat visant des acquisitions potentielles par de futurs pays partenaires.

Embraer et l'état portugais ont signé un avenant au contrat actuel pour l’acquisition du sixième avion KC-390 Millennium, ainsi que l’inclusion de dix nouvelles options d’achat pour d’éventuelles acquisitions par de futurs pays partenaires.

Sur le même sujet