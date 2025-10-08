Actualité aéronautique

Le Portugal signe un avenant au contrat existant pour l'acquisition du sixième avion KC-390 Millennium

Article publié le 8 octobre 2025 par David Dagouret

Ce contrat comprend dix nouvelles options d'achat visant des acquisitions potentielles par de futurs pays partenaires.  

Deuxième Embraer KC-390 Millennium Portugal

Deuxième Embraer KC-390 Millennium Portugal

© Embraer

Embraer et l'état portugais ont signé un avenant au contrat actuel pour l’acquisition du sixième avion KC-390 Millennium, ainsi que l’inclusion de dix nouvelles options d’achat pour d’éventuelles acquisitions par de futurs pays partenaires.

kc390

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