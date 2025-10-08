Actualité aéronautique
Le Portugal signe un avenant au contrat existant pour l'acquisition du sixième avion KC-390 Millennium
Article publié le 8 octobre 2025 par David Dagouret
Ce contrat comprend dix nouvelles options d'achat visant des acquisitions potentielles par de futurs pays partenaires.
Embraer et l'état portugais ont signé un avenant au contrat actuel pour l’acquisition du sixième avion KC-390 Millennium, ainsi que l’inclusion de dix nouvelles options d’achat pour d’éventuelles acquisitions par de futurs pays partenaires.
Sur le même sujet
- 16:49 AERO Friedrichshafen 2026 : AURA AERO dévoile la nouvelle cabine d’ERA
- 16:14 Salon AERO Friedrichshafen 2026 a ouvert ses portes
- 16:07 Continental Aerospace Technologies™ présente son programme FastTrack Engine
- 21/04Crise à la FFPLUM : démission du président et réorganisation en cours
- 20/04 Air Canada fête 75 ans de présence en France
- 20/04 Déploiement de quatre RAFALE pour la surveillance et la défense de l’espace aérien des pays baltes
- 20/04 Premier anniversaire de la ligne Paris-Kuala Lumpur
- 20/04 Le premier Gripen E "Made in Brazil" sort des usines Embraer
- 17/04 Air France : 25 ans de liaison Train-Avion Bruxelles-Paris CDG
- 17/04 easyJet : Nouveaux sièges plus légers et plus d'espace pour les jambes
- 17/04 Delta Air Lines : Le vol "Normandy Legacy" ramène 25 vétérans pour le D-Day
- 13/04 H55 livre ses batteries pour le Bristell B23 Energic
- 13/04 Cathay Pacific célèbre 40 ans de vols entre Paris CDG et Hong Kong
- 11/04 Finnair choisit l'Embraer E195-E2
- 11/04 British Airways : Premier vol avec Wi-Fi Starlink gratuit et illimité
- 11/04 easyJet inaugure une nouvelle liaison entre Paris-CDG et Londres-Stansted
- 11/04 ANA renouvelle les trousses de confort sur ses vols internationaux
- 11/04 Examen théorique ULM : hausse des frais d’inscription
- 05/04 Wi-Fi Starlink Air France : On a testé le haut débit entre Paris et Toulouse
- 05/04Crash d'un F-15 en Iran : le second pilote américain retrouvé sain et sauf après une vaste opération de sauvetage
En direct des forums