Actualité aéronautique
Le X-59 prend son envol
Article publié le 31 octobre 2025 par David Dagouret
Le jet supersonique X-59 est conçu et construit pour réduire le bang sonique à un simple bruit sourd.
Lockheed Martin en partenariat avec la NASA a réalisé avec succès le premier vol du X-59, un avion supersonique conçu pour ouvrir la voie à des voyages aériens commerciaux plus rapides.
Le X-59 a décollé de l'usine Skunk Works, située sur l'usine 42 de l'US Air Force à Palmdale, en Californie , avant d'atterrir près du Centre de recherche en vol Armstrong de la NASA à Edwards, toujours en Californie .
Le jet supersonique X-59 est conçu et construit pour réduire le bang sonique à un simple bruit sourd. C'est la pièce maîtresse de la mission Quesst de la NASA, qui vise à fournir à la FAA une norme de bruit acceptable afin d'abroger les réglementations actuelles qui interdisent les vols supersoniques au-dessus de la terre depuis 1973. Le X-59 est essentiel pour faire progresser l'aviation et l'avenir des vols supersoniques commerciaux au-dessus de la terre.
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