Lecture : La Grande Histoire du Cosmos

Article publié le 10 octobre 2025 par David Dagouret

Ce bouquin propose au lecteur d'explorer les mystères de l'Univers.

A l'approche des fêtes de Noël, les amoureux de l'espace trouveront peut-être une idée de cadeau avec ce livre "la grande histoire du cosmos" paru aux éditions Larousse.

"La Grande Histoire du Cosmos" propose au lecteur d'explorer les mystères de l'Univers. Ce livre propose de répondre à des questions qui sont les suivantes : À quoi ressemble une supernova ? Que se passe-t-il au cœur d’un trou noir ? D’où viennent les comètes, les astéroïdes, et comment les premières observations de l’Univers ont-elles été possibles ?

Le lecteur plongera au cœur des grandes étapes de la formation de l’Univers, explorera les secrets des planètes, de la matière noire, des exoplanètes, et découvrera les avancées majeures de l’exploration spatiale.

Paru le 8 octobre 2025, La Grande Histoire du Cosmos est disponible au prix de 39,95 euros.