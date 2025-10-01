Actualité aéronautique
Lecture : La Grande Histoire du Cosmos
Article publié le 10 octobre 2025 par David Dagouret
Ce bouquin propose au lecteur d'explorer les mystères de l'Univers.
A l'approche des fêtes de Noël, les amoureux de l'espace trouveront peut-être une idée de cadeau avec ce livre "la grande histoire du cosmos" paru aux éditions Larousse.
"La Grande Histoire du Cosmos" propose au lecteur d'explorer les mystères de l'Univers. Ce livre propose de répondre à des questions qui sont les suivantes : À quoi ressemble une supernova ? Que se passe-t-il au cœur d’un trou noir ? D’où viennent les comètes, les astéroïdes, et comment les premières observations de l’Univers ont-elles été possibles ?
Le lecteur plongera au cœur des grandes étapes de la formation de l’Univers, explorera les secrets des planètes, de la matière noire, des exoplanètes, et découvrera les avancées majeures de l’exploration spatiale.
Paru le 8 octobre 2025, La Grande Histoire du Cosmos est disponible au prix de 39,95 euros.
- 24/04 Douze aéroports français reçoivent le label aérobio
- 24/04 Embraer : Essais hivernaux réussis pour le KC-390 en Suède
- 24/04 Abelo confirme 3 ATR 72-600 supplémentaires
- 24/04 Abelo confirme 3 ATR 72-600 supplémentaires
- 23/04 AERO Friedrichshafen 2026 : Turkish Airlines Flight Academy commande 10 Cessna Skyhawk supplémentaires
- 23/04 AERO Friedrichshafen 2026 : Première commande ferme pour l'INTEGRAL S d'AURA AERO
- 23/04 Airbus achève la fabrication de la première porte de soute du pont principal de l'A350F en Espagne
- 22/04 AERO Friedrichshafen 2026 : Tecnam a annoncé le lancement officiel de la mise à niveau P2010 MkIII
- 22/04 AERO Friedrichshafen 2026 : AURA AERO dévoile la nouvelle cabine d’ERA
- 22/04 Salon AERO Friedrichshafen 2026 a ouvert ses portes
- 22/04 Continental Aerospace Technologies™ présente son programme FastTrack Engine
- 21/04Crise à la FFPLUM : démission du président et réorganisation en cours
- 20/04 Air Canada fête 75 ans de présence en France
- 20/04 Déploiement de quatre RAFALE pour la surveillance et la défense de l’espace aérien des pays baltes
- 20/04 Premier anniversaire de la ligne Paris-Kuala Lumpur
- 20/04 Le premier Gripen E "Made in Brazil" sort des usines Embraer
- 17/04 Air France : 25 ans de liaison Train-Avion Bruxelles-Paris CDG
- 17/04 easyJet : Nouveaux sièges plus légers et plus d'espace pour les jambes
- 17/04 Delta Air Lines : Le vol "Normandy Legacy" ramène 25 vétérans pour le D-Day
- 13/04 H55 livre ses batteries pour le Bristell B23 Energic