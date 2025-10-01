Magma Aviation ajoute un nouveau Boeing 747F à sa flotte

Article publié le 22 octobre 2025 par David Dagouret

Magma prévoit de poursuivre la croissance de sa flotte à partir de 2026, avec pour objectif de tripler la taille de celle-ci d'ici 2030.

Au début du dernier trimestre 2025, Magma Aviation a annoncé l'ajout d'un nouvel appareil à sa flotte croissante de B747F. Magma prévoit de poursuivre la croissance de sa flotte à partir de 2026, avec pour objectif de tripler la taille de celle-ci d'ici 2030, en misant sur une combinaison d'avions gros-porteurs, notamment les B777F et B747FFF.

Magma Aviation, société spécialisée dans les solutions de fret aérien dont son siège social est basé à Dublin et possède des hubs stratégiques à Dubaï et Gatwick. La société fait partie du groupe Avia Solutions, reconnu comme le plus grand fournisseur mondial de services ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance).

Avia Solutions Group exploite une flotte mondiale de 187 avions et regroupe plus de 250 filiales actives dans divers domaines de l’aviation : maintenance (MRO), formation des équipages, assistance en escale et services aéronautiques spécialisés. L’ensemble du groupe emploie près de 14 000 professionnels répartis sur six continents.

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