Actualité aéronautique
Malaysia Airlines et Qantas annoncent un accord de partage de codes
Article publié le 15 octobre 2025 par David Dagouret
Grâce à ce nouvel accord, Malaysia Airlines et Qantas, membres de l’alliance oneworld, offrent aux passagers des liaisons renforcées entre la Malaisie, l’Australie et l’Asie du Sud-Est.
Malaysia Airlines et Qantas ont annoncé un accord de partage de codes. Grâce à cet accord, Malaysia Airlines apposera son code « MH » sur 18 liaisons domestiques opérées par Qantas en Australie comme Canberra, Darwin, Hobart ou Launceston. Qantas placera son code « QF » sur les vols de Malaysia Airlines reliant Kuala Lumpur aux principales métropoles australiennes, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde, mais aussi vers Singapour et Langkawi, Penang, Kota Kinabalu et Kuching.
Dès le 29 novembre 2025, la compagnie reprendra ses vols vers Brisbane à raison de cinq fréquences hebdomadaires. Les liaisons vers Melbourne et Sydney passeront à trois vols quotidiens à compter des 30 et 31 octobre 2025. À Perth, l’offre sera renforcée de 12 à 14 vols hebdomadaires dès le 1er décembre 2025, tandis qu’Adélaïde bénéficiera d’un service quotidien à partir du 1er février 2026.
Datuk Captain Izham Ismail, Directeur Général de Malaysia Aviation Group a déclaré : "Notre partenariat avec Qantas constitue une étape décisive pour ancrer Malaysia Airlines en Australie, un pilier de notre stratégie à long terme. L’augmentation de nos fréquences, le déploiement de l’A330neo et la relance de Brisbane illustrent notre engagement à répondre à la demande croissante tout en élevant l’expérience premium de nos passagers."
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