Actualité aéronautique
Premiers vols commerciaux des Airbus A321XLR de Qantas
Article publié le 15 octobre 2025 par David Dagouret
Ces premiers vols commerciaux ont eu lieu le 25 septembre dernier.
Qantas a annoncé le lancement des vols commerciaux pour ses deux premiers Airbus A321XLR. Les deux exemplaires de l'A321 XLR de la compagnie australienne, "Great Ocean Road" (VH-OGA) et "Outback Way" (VH-OGB), ont effectués leurs premiers services commerciaux entre Sydney et Melbourne et Sydney et Perth respectivement.
Qantas est la première compagnie aérienne de la région Asie-Pacifique à exploiter ce nouveau type d'avion, et la quatrième compagnie aérienne à l'échelle mondiale.
Les Airbus A321 XLR de Qantas peut accueillir 197 passagers (20 sièges Business et 177 sièges Economy). Ils sont équipés de moteurs Pratt & Whitney Geared Turbo Fan (PW1100G-JM).
Sur le même sujet
- 27/04Clap de fin pour la compagnie Air Antilles
- 27/04 SUM Air commande jusqu’à huit ATR 72-600
- 27/04 beOnd lance une nouvelle liaison entre Paris et Malé dès décembre 2026
- 27/04 Air Canada reçoit son premier Airbus A321 XLR
- 24/04 Douze aéroports français reçoivent le label aérobio
- 24/04 Embraer : Essais hivernaux réussis pour le KC-390 en Suède
- 24/04 Abelo confirme 3 ATR 72-600 supplémentaires
- 23/04 AERO Friedrichshafen 2026 : Turkish Airlines Flight Academy commande 10 Cessna Skyhawk supplémentaires
- 23/04 AERO Friedrichshafen 2026 : Première commande ferme pour l'INTEGRAL S d'AURA AERO
- 23/04 Airbus achève la fabrication de la première porte de soute du pont principal de l'A350F en Espagne
- 22/04 AERO Friedrichshafen 2026 : Tecnam a annoncé le lancement officiel de la mise à niveau P2010 MkIII
- 22/04 AERO Friedrichshafen 2026 : AURA AERO dévoile la nouvelle cabine d’ERA
- 22/04 Salon AERO Friedrichshafen 2026 a ouvert ses portes
- 22/04 Continental Aerospace Technologies™ présente son programme FastTrack Engine
- 21/04Crise à la FFPLUM : démission du président et réorganisation en cours
- 20/04 Air Canada fête 75 ans de présence en France
- 20/04 Déploiement de quatre RAFALE pour la surveillance et la défense de l’espace aérien des pays baltes
- 20/04 Premier anniversaire de la ligne Paris-Kuala Lumpur
- 20/04 Le premier Gripen E "Made in Brazil" sort des usines Embraer
- 17/04 Air France : 25 ans de liaison Train-Avion Bruxelles-Paris CDG