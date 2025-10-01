Premiers vols commerciaux des Airbus A321XLR de Qantas

Article publié le 15 octobre 2025 par David Dagouret

Ces premiers vols commerciaux ont eu lieu le 25 septembre dernier.

Qantas a annoncé le lancement des vols commerciaux pour ses deux premiers Airbus A321XLR. Les deux exemplaires de l'A321 XLR de la compagnie australienne, "Great Ocean Road" (VH-OGA) et "Outback Way" (VH-OGB), ont effectués leurs premiers services commerciaux entre Sydney et Melbourne et Sydney et Perth respectivement.

Qantas est la première compagnie aérienne de la région Asie-Pacifique à exploiter ce nouveau type d'avion, et la quatrième compagnie aérienne à l'échelle mondiale.

Les Airbus A321 XLR de Qantas peut accueillir 197 passagers (20 sièges Business et 177 sièges Economy). Ils sont équipés de moteurs Pratt & Whitney Geared Turbo Fan (PW1100G-JM).

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