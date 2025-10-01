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Premiers vols commerciaux des Airbus A321XLR de Qantas

Article publié le 15 octobre 2025 par David Dagouret

Ces premiers vols commerciaux ont eu lieu le 25 septembre dernier.

Premiers vols commerciaux des Airbus A321XLR de Qantas

Premiers vols commerciaux des Airbus A321XLR de Qantas

© Qantas

Premiers vols commerciaux des Airbus A321XLR de Qantas

Qantas a annoncé le lancement des vols commerciaux pour ses deux premiers Airbus A321XLR. Les deux exemplaires de l'A321 XLR de la compagnie australienne, "Great Ocean Road" (VH-OGA) et  "Outback Way" (VH-OGB), ont effectués leurs premiers services commerciaux entre Sydney et Melbourne et Sydney et Perth respectivement.

Qantas est la première compagnie aérienne de la région Asie-Pacifique à exploiter ce nouveau type d'avion, et la quatrième compagnie aérienne à l'échelle mondiale.

Les Airbus A321 XLR de Qantas peut accueillir 197 passagers (20 sièges Business et 177 sièges Economy). Ils sont équipés de moteurs Pratt & Whitney Geared Turbo Fan (PW1100G-JM).

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