Actualité aéronautique

Qatar Airways lance une liaison vers la mer Rouge

Article publié le 12 octobre 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne assurera trois vols hebdomadaires vers la mer Rouge à partir du 21 octobre 2025.

Boeing 777-300 Qatar Airways livrée "Champions League"

Boeing 777-300 Qatar Airways livrée "Champions League"

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Qatar Airways a annoncé le lancement de ses opérations vers la mer Rouge, en Arabie saoudite, avec trois vols hebdomadaires à partir du 21 octobre 2025, ce qui en fera la 12e destination du royaume d'Arabie saoudite desservie par la compagnie aérienne. 

Le vol inaugural de Qatar Airways aura lieu le 21 octobre 2025 : 

  • Doha (DOH) vers la mer Rouge (RSI) – Vol QR1226 : départ à 9h15 ; arrivée à 12h15
  • La mer Rouge (RSI) vers Doha (DOH) – Vol QR1227 : départ à 14h15 ; arrivée à 16h45 

Les vols Qatar Airways décolleront tous les mardis, jeudis et dimanches : 

  • Doha (DOH) vers la mer Rouge (RSI) – Vol QR1226 : départ à 7 h 45 ; arrivée à 10 h 45 
  • De la mer Rouge (RSI) à Doha (DOH) – Vol QR1227 : départ à 11 h 45 ; arrivée à 14 h 15 

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