Actualité aéronautique

Swiss International Air Lines reçoit son premier Airbus A350

Article publié le 10 octobre 2025 par David Dagouret

L'appareil immatriculé HB-IFA a été livré hier à la compagnie suisse et il a rejoint sa base à l'aéroport de Zurich.

Premier Airbus A350-900 Swiss International Air Lines

Premier Airbus A350-900 Swiss International Air Lines

© Clément Alloing pour Aeroweb-fr.net

Swiss International Air Lines, compagnie membre du groupe Lufthansa, a réceptionné le premier de ses dix Airbus A350-900. L'appareil immatriculé HB-IFA a été livré hier à la compagnie suisse et il a rejoint sa base à l'aéroport de Zurich. Ce premier Airbus A350 sera déployé sur des routes long-courriers entre Zurich et Boston dans un premier temps. 

La cabine de cet appareil est configurée en quatre classes avec quatre sièges en Première Classe, 45 sièges en classe Affaires, 38 en classe Premium Economy et 156 en classe Economie.

Voir les photos de l'appareil sur notre site partenaire : https://www.pictaero.com/fr/search/search?i1=62511&a4=HB-IFA

A350 Swiss

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