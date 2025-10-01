Actualité aéronautique
Swiss International Air Lines reçoit son premier Airbus A350
Article publié le 10 octobre 2025 par David Dagouret
L'appareil immatriculé HB-IFA a été livré hier à la compagnie suisse et il a rejoint sa base à l'aéroport de Zurich.
Swiss International Air Lines, compagnie membre du groupe Lufthansa, a réceptionné le premier de ses dix Airbus A350-900. L'appareil immatriculé HB-IFA a été livré hier à la compagnie suisse et il a rejoint sa base à l'aéroport de Zurich. Ce premier Airbus A350 sera déployé sur des routes long-courriers entre Zurich et Boston dans un premier temps.
La cabine de cet appareil est configurée en quatre classes avec quatre sièges en Première Classe, 45 sièges en classe Affaires, 38 en classe Premium Economy et 156 en classe Economie.
Voir les photos de l'appareil sur notre site partenaire : https://www.pictaero.com/fr/search/search?i1=62511&a4=HB-IFA
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