TAP Air Portugal lance de nouvelles cabines Airspace

Article publié le 4 octobre 2025 par David Dagouret

Les compartiments à bagages dans les cabines des nouveaux avions Airbus sont 37 % plus grands.

TAP Air Portugal a lancé les nouvelles cabines Airspace dans sa flotte offrant plus d'espace pour les bagages. Le nouvel A321neo, baptisé António Sérgio, fait désormais partie de la flotte de la compagnie et a effectué son premier vol commercial entre Lisbonne et Varsovie, début septembre. Il s'agit du premier des vingt appareils dotés de la nouvelle cabine que la compagnie recevra d'ici 2029.

Les nouvelles cabines offrent plus de confort et d'espace aux passagers, avec des compartiments à bagages plus grands (bacs XL), un éclairage d'ambiance LED personnalisable et des toilettes plus spacieuses.

Les nouveaux compartiments XL offrent 37 % de volume supplémentaire et permettent un rangement vertical des bagages (huit au lieu de cinq par compartiment). La cabine peut ainsi contenir 130 valises dans le cas du nouvel A320neo et 194 dans celui de l’A321neo.

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