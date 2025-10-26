Actualité aéronautique

Transavia France augmente sa capacité vers la Tunisie cet hiver

Article publié le 16 octobre 2025 par David Dagouret

La compagnie low-cost renforce son offre hivernale vers la Tunisie avec 16 routes.

Airbus A320neo Transavia France

Airbus A320neo Transavia France

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Transavia France a annoncé l'augmentation de près de 10 % de sa capacité vers la Tunisie cet hiver. Au total, la compagnie low-cost du groupe KLM-Air France opérera 16 routes entre la France et la Tunisie. 

Parmi ces routes, Transavia proposera une nouveauté avec le lancement le 26/10/2025 d'une liaison entre Toulouse et Tunis. Cette ligne sera opérée à raison d'un vol par semaine (le dimanche).

Transavia France rejoindra 5 villes tunisiennes. 

Tunis sera ainsi accessible depuis les aéroports de Toulouse (nouveauté), Paris-Orly, Nantes, Lyon, Montpellier, Marseille et Nice. Djerba sera relié à Paris-Orly, Nantes, Lyon et Marseille (prolongation), tandis que des vols directs pour Monastir seront opérés au départ de Paris-Orly, Nantes et Lyon. Enfin, les Parisiens pourront également rejoindre Sfax et Tozeur.

Transavia a également annoncé qu'elle proposera dès 2026, une nouvelle liaison entre Montpellier et Djerba à partir du 20/04/2026 et à raison d'un vol par semaine (les lundis).

transavia

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