Actualité aéronautique
Transavia France célèbre ses 5 ans à Biarritz
Article publié le 30 octobre 2025 par David Dagouret
la compagnie a inauguré le 21 octobre sa nouvelle ligne Biarritz – Marrakech.
Transavia France fête ses 5 ans de présence à l'aéroport de Biarritz. Cet anniversaire a été marqué par le lancement officiel d'une nouvelle liaison internationale, renforçant l'offre de la compagnie sur la façade atlantique.
Depuis son implantation initiale sur la côte basque il y a cinq ans, Transavia France a régulièrement étendu son réseau au départ de Biarritz. La compagnie a notamment ouvert plusieurs lignes intérieures stratégiques ces dernières années, incluant :
- Paris-Orly (ORY), lancée en 2021.
- Marseille (MRS), ajoutée en 2024.
- Bastia (BIA), introduite plus tôt cette année.
Cette croissance progressive témoigne de l'engagement de Transavia sur cette plateforme régionale et de la demande soutenue pour ses services. Le point d'orgue de cette période a été l'inauguration, le 21 octobre dernier, de la nouvelle liaison directe entre Biarritz et Marrakech (RAK). Cette nouvelle liaison est opérée depuis le 21 octobre dernier à raison de deux vols par semaine (les mercredis et les samedis). La route sera prolongée sur la saison été avec 2 vols hebdomadaires les jeudis et dimanches.
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