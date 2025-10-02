Article publié le 2 octobre 2025 par David Dagouret

La filiale low-cost du Groupe Air France-KLM desservira pour la première fois des nouvelles destinations au départ de Paris Orly, Nantes, Lyon, Marseille, Montpellier, Rennes et Ajaccio.

Transavia lance 10 nouvelles lignes pour l'été 2026.

Au départ de sa base principale de Paris Orly, la compagnie aérienne annonce 4 nouvelles destinations en Europe. Dès le 17/04/2026, Transavia lancera une liaison entre Paris Orly et Sarajevo à raison de 2 vols par semaine (les lundis et vendredis). Le même jour, la compagnie aérienne lancera également une nouvelle liaison entre Paris Orly et Pise à raison de 4 vols par semaine (les lundis, jeudis, vendredis et dimanches). Le 20/04/2026, Transavia lancera une ligne entre Orly et Araxos à raison d'un vol par semaine (les lundis). Toujours le 20/04/2026, une liaison entre Paris Orly et Bourgas sera également lancée à raison à raison d'un vol par semaine (les lundis).

En complément de ces ouvertures, Transavia France renforce la fréquence de certaines de ses lignes existantes au départ de Paris-Orly par rapport à l’été 2025.

Par exemple, les liaisons vers Venise passeront de 7 à 14 vols hebdomadaires, celles vers Stockholm de 6 à 10 vols hebdomadaires et celles vers Madrid de 28 à 34 vols hebdomadaires.

Dès l’été prochain, la filiale low-cost du Groupe Air France-KLM lancera des nouvelles liaisons depuis Lyon, à savoir Izmir dès le 09/04/2026 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches) ; ainsi que Catane dès le 18/07/2026 1 vol par semaine (les samedis).

Enfin, 3 nouvelles routes viennent compléter son réseau estival :

Marseille – Séville, le 09/04/2026, deux vols par semaine (les jeudis et dimanches),

Montpellier – Djerba, le 20/04/2026, un vol par semaine (les lundis)

Rennes – Ajaccio, dès le 18/07/2026, 1 vol par semaine (les samedis).

Julien Mallard, Directeur Général Adjoint Commercial pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes ravis d’ouvrir les ventes pour la saison été 2026 qui marque la poursuite du développement de notre offre au départ de nos bases. Avec un programme ambitieux, nous avons à cœur de proposer de nouvelles possibilités de voyages vers des destinations toujours plus originales à l’image de Sarajevo et de Bourgas. De même en région, de nouvelles liaisons internationales directes témoignent de notre volonté d’élargir notre réseau pour répondre à la demande de nos clients."





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