TrueNoord passe une commande ferme pour 20 avions Embraer E195-E2

Article publié le 26 octobre 2025 par David Dagouret

L'accord comprend également des droits d'achat pour jusqu'à vingt avions E195-E2 supplémentaires et jusqu'à dix avions E175-E1 neufs.

TrueNoord, société spécialisée dans la location d'avions régionaux, a signé un accord ferme avec Embraer pour l'acquisition de vingt avions E195-E2 neufs. L'accord comprend également des droits d'achat pour jusqu'à vingt avions E195-E2 supplémentaires et jusqu'à dix avions E175-E1 neufs. Au prix catalogue, la commande ferme est évaluée à 1,8 milliard de dollars américains.

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