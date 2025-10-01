Actualité aéronautique
Vietnam Airlines lance sa première liaison directe vers Cebu aux Philippines
Article publié le 23 octobre 2025 par David Dagouret
A partir du 1er décembre 2025, la compagnie vietnamienne opérera cette nouvelle ligne à raison de trois vols par semaine.
Vietnam Airlines lancera officiellement une liaison directe entre Hanoï et Cebu, aux Philippines, à partir du 1er décembre 2025. Ce nouveau service sera assuré trois fois par semaine à bord d’avions Airbus A321. Il s’agit de la première connexion directe de la compagnie vers Cebu.
Actuellement, Vietnam Airlines assure neuf vols réguliers par semaine entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville d’une part, et Manille, la capitale des Philippines, d’autre part. Avec l’ajout de trois vols directs hebdomadaires entre Hanoï et Cebu, la compagnie porte à 14 le nombre total de liaisons hebdomadaires entre le Vietnam et les Philippines.
M. Dang Anh Tuan, Vice-Président exécutif de Vietnam Airlines, a déclaré : "La liaison Hanoï – Cebu illustre clairement notre engagement à renforcer la connectivité aérienne régionale, en offrant aux passagers davantage de commodité et une qualité de service exceptionnelle. Cette nouvelle ligne reflète également le rôle pionnier de Vietnam Airlines dans la coopération accrue dans les domaines du tourisme, du commerce et des échanges culturels entre le Vietnam et les Philippines, tout en rapprochant le Vietnam du reste du monde."
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