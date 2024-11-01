Actualité aéronautique
Volotea a transporté plus de 4 millions de passagers durant l'été dernier
Article publié le 15 octobre 2025 par David Dagouret
Cet été, entre juin et août, Volotea a transporté plus de 4 millions de passagers à travers l’Europe, avec un taux de remplissage de 94 %.
Volotea annoncé avoir transporté plus de 4 millions de passagers durant l'été dernier. La compagnie aérienne a transporté plus de 2,3 millions en France, et grâce à l’ouverture de 21 nouvelles lignes au niveau global pendant la période, dont 19 en France, la compagnie a desservi 100 destinations cet été.
La compagnie a enregistré un taux de remplissage élevé de 94 % sur l’ensemble de ses vols, et 93 % en France. Elle a également enregistré un taux de ponctualité supérieur à 71 % (ponctualité dans les 15 minutes suivant l'heure d'arrivée/départ prévue), contre 67 % en 2024, soit une amélioration de 4 points.
En France, entre les mois de juin et août, se distinguent tout particulièrement les résultats opérationnels de la base de Rodez, avec un OTP15 de près de 91 %, en amélioration de 5 points par rapport à la même période de l’année précédente ; Lourdes, qui a enregistré une belle progression avec près de 82 % d’OTP15, en hausse de 3 points ; la principale base de Volotea en France et au niveau global, Nantes, qui a également gagné près de 7 points en ponctualité cet été pour atteindre un OTP15 de 76,3 % ; et enfin Bordeaux, qui progresse d’un point pour atteindre 75 %.
Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers des résultats obtenus sur l’ensemble du réseau et des performances enregistrées en France en matière de fiabilité opérationnelle. Ces données sont le fruit d’un travail collectif et témoignent de la confiance des passagers, qui continuent de choisir Volotea pour la valeur de nos services et la qualité de l’expérience de vol. Elles confirment également notre stratégie visant à renforcer l’attractivité et la connectivité des capitales régionales européennes, permettant ainsi aux voyageurs de découvrir de nouveaux pays tout en leur offrant une expérience de voyage à la fois accessible et de qualité."
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