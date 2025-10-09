Volotea lance une nouvelle liaison entre Lyon et Poitiers

Article publié le 9 octobre 2025 par David Dagouret

Cette nouvelle route au départ de Lyon vers Poitiers sera disponible à partir du 17 octobre prochain.

Volotea a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison entre Lyon et Poitiers. À partir du 17 octobre prochain, cette ligne sera opérée à raison de deux liaisons par semaine : le lundi à 7h00 et le vendredi à 16h30, opérées avec un appareil de type A320.

Cette nouvelle ligne devient ainsi la 70e route domestique de Volotea en France. La compagnie aérienne proposera, 37 400 sièges par an sur cette liaison.

Cette nouvelle destination vient enrichir l’offre diversifiée de Volotea qui connecte actuellement Lyon à 34 destinations réparties dans 11 pays (Algérie, Allemagne, Croatie, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc, Portugal et République Tchèque).

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