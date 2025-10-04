Vueling lance une liaison entre Strasbourg et Barcelone

Article publié le 4 octobre 2025 par David Dagouret

Dès le 27 novembre prochain, la compagnie espagnole opérera 4 vols par semaine entre Strasbourg et Barcelone, jusqu'au 4 janvier 2026.

Vueling a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison entre Strasbourg et Barcelone pour la saison hiver 2025-2026. La compagnie espagnole a également annoncé le retour de ses vols vers deux destinations de Laponie, Ivalo (IVL) en Finlande et Luleå (LLA) en Suède.

À partir du 27 novembre 2025, Vueling opérera 4 vols par semaine (lundi, jeudi, vendredi et dimanche) entre Barcelone et Strasbourg, jusqu’au 4 janvier 2026.

Vueling a également annoncé le retour de liaisons vers la Laponie au départ de Paris-Orly (ORY).