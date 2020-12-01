Actualité aéronautique
All Nippon Airways et Brussels Airport célèbrent une décennie de vols directs entre Bruxelles et Tokyo Narita
Article publié le 4 novembre 2025 par David Dagouret
Depuis son lancement, la ligne Bruxelles–Narita a transporté plusieurs centaines de milliers de passagers, maintenant un taux de remplissage moyen d’environ 80 %.
ANA (All Nippon Airways) et Brussels Airport célèbrent le 10e anniversaire de la ligne directe Bruxelles–Tokyo Narita, inaugurée le 25 octobre 2015. L’événement a été célébré à l’aéroport de Bruxelles et a réuni l’Ambassadeur du Japon en Belgique, des représentants de l’aéroport de Bruxelles, des partenaires et des passagers du vol NH232, marquant dix ans de partenariat et de succès partagés.
Depuis son lancement, la ligne Bruxelles–Narita a transporté plusieurs centaines de milliers de passagers, maintenant un taux de remplissage moyen d’environ 80 %.
Au total, plus de 550 000 passagers ont emprunté cette liaison au cours des dix dernières années. Opérant actuellement deux vols hebdomadaires, ANA va augmenter la fréquence à trois vols par semaine à partir de mars 2026.
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