Corsair s’engage pour Movember aux côtés de l’association Les Hommes de l’Air

Article publié le 7 novembre 2025 par David Dagouret

La compagnie française se mobilise dans le cadre de Movember, la campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le cancer de la prostate et de soutien à la recherche.

Pour la première fois, Corsair se mobilise dans le cadre de Movember, la campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le cancer de la prostate et de soutien à la recherche. Symbole emblématique de ce mouvement, la moustache incarne l’appel à la mobilisation autour des pathologies masculines.

Créée en 2018 par des personnels navigants, l’association « Les Hommes de l’Air » se distingue par ses nombreuses actions de prévention et de sensibilisation aux cancers masculins et aux troubles de la santé mentale. Elle réunit des femmes et des hommes engagés pour briser les tabous qui entourent ces sujets de santé publique.

Dans le cadre de Movember, Corsair s’associe cette année à l’association pour soutenir la recherche, la prévention et l’accompagnement des personnes touchées par la maladie.

Le 3 novembre, à l’occasion du lancement de la campagne, la compagnie a mobilisé l’ensemble de ses équipages : les personnels navigants ont arboré moustaches, barbes, nœuds papillon et rubans bleus — symboles visibles de leur engagement.

Pour marquer ce lancement, le vol SS926 à destination de Pointe-à-Pitre, au départ de Paris-Orly, a été assuré par un équipage 100 % masculin, illustrant de manière forte et symbolique la mobilisation de Corsair.

Tout au long du mois de novembre, l’engagement se poursuivra à bord et au sol : les uniformes et les trousses se parent de bleu, tandis que des porte-clés « flammes » Movember sont proposés à la vente à bord.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Les Hommes de l’Air, permettant également aux passagers de participer à la cause.

Dans la continuité d’Octobre Rose, Corsair réaffirme ainsi son attachement aux initiatives solidaires et son soutien aux causes qui font sens, en accord avec ses valeurs de solidarité, de proximité et d’entraide.

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