Dubai AirShow 2025 : Helvetic Airways commande des Embraer E195-E2

Article publié le 19 novembre 2025 par David Dagouret

La compagnie suisse a passé une commande fermer pour trois appareils Embraer E195-E2 et cinq en option.

Lors du salon aéronautique de Dubaï, la compagnie aérienne suisse Helvetic Airways a passé une nouvelle commande ferme de trois appareils Embraer E195-E2, avec cinq droits d'achat supplémentaires.

La livraison du premier avion est prévue pour la fin 2026. Chaque E195-E2 sera configuré avec 134 sièges dans une configuration à classe unique, équipé de sièges Recaro.

Cette dernière commande permettra à Helvetic Airways de faire passer sa flotte E2 de 12 à 20 appareils dans les années à venir.

Helvetic Airways a passé sa première commande d'E2 en 2018, avec une commande ferme de 12 E190-E2, incluant des droits de conversion vers l'E195-E2. La compagnie aérienne exploite actuellement :

Huit E190-E2

Quatre E195-E2

Quatre E190

Quatre E195

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