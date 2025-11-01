Embraer publie des résultats en hausse au troisième trimestre 2025

Article publié le 7 novembre 2025 par David Dagouret

Avec un chiffre d’affaires trimestriel record et des perspectives confirmées pour l’ensemble de l’année, Embraer clôture son troisième trimestre 2025 sur des indicateurs solides, portés par la progression de l’ensemble de ses segments.

Embraer a présenté des résultats en nette progression pour le troisième trimestre 2025, confirmant ses prévisions annuelles tant sur le plan opérationnel que financier.

Le constructeur maintient ses objectifs pour 2025, avec :

77 à 85 avions commerciaux attendus en livraisons ;

145 à 155 avions d’affaires prévus d’ici la fin de l’année ;

Un chiffre d’affaires annuel estimé entre 7 et 7,5 milliards de dollars US ;

Une marge d’EBIT ajustée située entre 7,5 % et 8,3 % ;

Un flux de trésorerie disponible ajusté d’au moins 200 millions de dollars US.

Les agences de notation ont salué la trajectoire du groupe :

S&P a relevé la note d’Embraer de BBB- à BBB,

Fitch Ratings et Moody’s ont ajusté leurs perspectives de stables à positives, confirmant la solidité financière du constructeur.

Le chiffre d’affaires d’Embraer atteint 2,004 milliards de dollars US, soit une croissance de 18 % par rapport à la même période en 2024.

Les progressions les plus notables proviennent de :

l’Aviation commerciale : +31 %,

la Défense et sécurité : +27 %.

L’EBIT ajusté ressort à 172 millions de dollars US, soit une marge de 8,6 %. Les droits de douane américains ont toutefois représenté un coût de 17 millions de dollars US sur le trimestre.

Le flux de trésorerie disponible ajusté (hors Eve) s’établit à 300,3 millions de dollars US, porté par un plus grand nombre d’appareils livrés et une réduction des créances clients.

Au cours du trimestre, Embraer a livré 62 avions, dont :

20 avions commerciaux (13 E2 et 7 E1),

41 avions d’affaires (23 légers, 18 intermédiaires),

1 avion de défense (KC-390 Millennium).

Cela représente une progression de 5 % par rapport aux 59 appareils livrés l’année précédente.

Le carnet de commandes fermes atteint un niveau historique de 31,3 milliards de dollars US, témoignant de la forte demande mondiale pour les appareils du constructeur brésilien.

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