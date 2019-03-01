Finnair augmente la voilure vers la Thaïlande

Article publié le 7 novembre 2025 par David Dagouret

La compagnie finlandaise augmente ses fréquences vers Bangkok et elle fait son retour vers Krabi.

Finnair annonce un programme record de 25 vols hebdomadaires vers la Thaïlande pour l’hiver 2026. Finnair opérera jusqu’à 18 vols par semaine vers Bangkok, soit quatre vols de plus que cet hiver. Avec jusqu’à trois fréquences quotidiennes, Bangkok demeure l’une des destinations hivernales les plus emblématiques de Finnair.

Le nouveau vol de nuit quotidien au départ d’Helsinki vers Bangkok arrivera dans l’après-midi. Le vol retour quittera Bangkok tard en soirée pour une arrivée tôt le matin à Helsinki.

Finnair rétablira également ses vols directs vers Krabi, dans le sud de la Thaïlande. En hiver 2026, deux vols hebdomadaires relieront Helsinki à Krabi, les lundis et jeudis. Les vols directs vers cette destination avaient été opérés pour la dernière fois durant la saison hivernale 2019.

En plus de Bangkok et Krabi, Finnair desservira également Phuket à raison de cinq vols hebdomadaires l’hiver prochain.

Perttu Jolma, Vice-président de la gestion du réseau chez Finnair, a déclaré : "La Thaïlande est sans aucun doute l’une de nos destinations long-courriers les plus populaires en hiver. Avec jusqu’à trois vols quotidiens vers Bangkok, nous répondons à une demande en constante croissance, et la capacité déployée est significative, même à l’échelle européenne. Krabi offre une alternative à Phuket pour ceux qui recherchent un séjour balnéaire plus paisible."

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